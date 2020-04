Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trio bestiehlt Baumarkt

Waltershausen (ots)

Drei litauische Staatsbürger im Alter von 45, 49, 53 Jahre wurden dank umfangreicher Ermittlungen der Polizei Gotha als Diebe ermittelt. Zwei der drei Männer stahlen am 11.04.2020 gegen 09:00 Uhr, in einem Baumarkt in der Ohrdrufer Straße in Waltershausen Gartenscheren im Wert von circa 25 Euro. Hierbei wurden sie durch eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtet. Auf die Tat angesprochen, flüchteten die beiden Männer und stiegen vor dem Markt zu ihrem Komplizen ins Auto. Die Beute ließen sie im Markt zurück. Ermittlungen und Recherchen nach dem Fluchtfahrzeug führten schließlich am 12.04.2020 zum Auffinden des Fahrzeuges und so konnten die drei Täter namhaft gemacht werden. (sus)

