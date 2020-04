Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomaten geöffnet

Neudietendorf (ots)

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Sonntag, den 12.04.2020 gewaltsam einen Zugarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Neudietendorf auf. Der oder die Täter entwendeten sowohl Zigaretten als auch Bargeld in unbekannter Höhe. An dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugnummer 0083993/2020 entgegen.

