Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Pkws

Wutha-Farnroda (ots)

Am Karsamstag gegen 14.15 Uhr ereignete sich in der Gothaer Straße zu Wutha-Farnroda ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkws, wobei zum Glück ausschließlich Sachschaden entstand. Ein 35-Jähriger aus Saalfeld befuhr mit seinem Opel die Gothaer in Richtung Eisenach. Hinter ihm fuhr ein 56-jähriger Eisenacher mit einem Subaru und dahinter ein 51-jähriger Mitsubishifahrer aus Wutha-Farnroda. Der Saalfelder Autofahrer mußte verkehrsbedingt halten, was auch der Eisenacher hinter ihm tat. Der Misubishifahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Subaru auf, der wiederum auf den Opel geschoben wurde. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen belief sich auf ca. 5.000 Euro. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell