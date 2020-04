Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mal was anderes gehamstert

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

Am Morgen des Karsamstag betrat ein 23-jähriger Eisenacher einen Einkaufsmarkt in der Mühlhäuser Straße. Doch statt der üblichen Verbrauchsgegenstände, begehrte der junge Mann Parfüm. Und das am besten noch für umsonst. So hamsterte er nebst einer Büchse Bier fünf Parfümflakons unter seiner Kleidung. Die elektronische Diebstahlsicherung des Ladens verhinderte jedoch ein unauffälliges Verlassen des Marktes. Die Polizei wurde hieraufhin informiert. Schlußendlich verließ der Mann den Markt ohne Parfüm und ohne Bier, dafür mit einer Anzeige. (vt)

