Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 38-Jähriger stört Nachtruhe - Gewahrsamnahme

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Weil ein 38-Jähriger am Freitagabend fortwährend die Ruhe störte und hierdurch gleich zwei Polizeieinsätze auslöste, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hatte zuvor mehrfach gegen Türen und Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Lindemannstraße geschlagen und hierbei lautstark die Hausbewohner belästigt, ohne jedoch etwas zu beschädigen. Die restliche Nacht verbrachte der Gothaer in der Gewahrsamszelle, ehe er am Morgen wieder entlassen werden konnte. (ml)

