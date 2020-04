Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle über Elektroroller verloren - Fahrer alkoholisiert

Altenbergen - Landkreis Gotha (ots)

Ein 23-Jähriger verlor am Sonntag um 00:30 Uhr in der Nicolaus-Brückner-Straße die Kontrolle über seinen Elektroroller und kollidierte mit einem geparkten Pkw Mazda. Der junge Fahrer stürzte, blieb jedoch unverletzt. Sein Roller war nicht pflichtversichert. Nach dem Unfall wurde der 23-Jährige positiv auf Betäubungsmittel getestet. Zudem stand er mit 1,71 Promille unter Alkoholeinfluss. Am Pkw Mazda und am Elektroroller entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. (ml)

