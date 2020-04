Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrades

Gotha (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom Freitag, 10.04.2020 zum Samstag, 11.04.2020 aus einem Kellerraum eines Wohnhauses am Mohrenberg in Gotha ein E-Bike der Marke Scott entwendet. Nach Angaben des 38-jährigen Besitzers beläuft sich der Beuteschaden auf ca. 3100,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0083516/2020 entgegen.

