Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit abgemeldeten Pkw zu Ostern unterwegs

Ilmenau, Ortsteil Gehren (ots)

Am frühen Karfreitagnachmittag stellten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau in Gehren in der Bergstraße Süd einen gelben Renault Kangoo fest, an welchem rote Kennzeichen angebracht waren. Eine Kontrolle des Fahrzeuges brachte ans Licht, dass der 62-jährige Fahrzeugführer die Kennzeichen widerrechtlich nutzte. Des Weiteren wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Osterausflug mit seiner Frau und dem Hund endete für den Mann mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Außerdem ist er ab nun Fußgänger, da sein Führerschein sichergestellt wurde. (sts)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell