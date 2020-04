Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Gotha (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 15:30 Uhr bis Freitag, 10:30 Uhr in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Gothaer Oststraße ein und entwendeten in der Folge einen Kompressor und elektrisches Werkzeug im Gesamtwert von ca. 700,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0083134/2020 entgegen. (dl)

