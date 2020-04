Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagen versucht aufzubrechen/ Zeugenaufruf

Ilmenau, Oehrenstöcker Landstraße (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 08.04.2020, 12:00 Uhr bis Donnerstag, den 09.04.2020, 09:20 Uhr versuchten unbekannte Täter mittels unbekannten Trennwerkzeug in Ilmenau in der Oehrenstöcker- Landstraße in einem Garagenkomplex drei Garagen aufzubrechen. Hierbei verursachten die unbekannten Täter Sachschaden in Höhe von circa 60,-EUR. Die Unbekannten gelangten nicht in die Garagen hinein, da die Garagentore jeweils extra gesichert waren. Zu vorgenannten Handlungen nimmt die PI Arnstadt - Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und unter Angabe des Aktenzeichens CV/ 0082407/2020 sachdienliche Hinweise entgegen. Zudem werden Personen, welche im dortigen Garagenkomplex Garagen besitzen, gebeten, ihre Garagen auf Schäden zu prüfen und bei Schadensfeststellung, dies hiesiger Dienststelle mitzuteilen.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell