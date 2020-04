Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und dabei Unfall mit Sachschaden verursacht

Gräfinau-Angstedt, Stadtilmer-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2020 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 67-jähriger Toyotafahrer in Gräfinau- Angstedt die Stadtilmer Straße in Fahrtrichtung Lehmannsbrück. Ein 34-jähriger Mitsubishifahrer beabsichtigte von einem Feldweg rückwärts auf die Stadtilmer Straße einzufahren. Der Mitsubishifahrer übersah dabei den von rechts kommenden Toyotafahrer und kollidierte schließlich gegen diesen. Der Toyotafahrer kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25000,-EUR. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 34-jährige Mitsubishifahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine entsprechende Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

(sg)

