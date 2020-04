Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hastrungsfeld (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 67-jährigen Radfahrerin und einer 70-jährigen Ford-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich der Hauptstraße zu einem Wirtschaftsweg Richtung Melborn übersahen sich beide Verkehrsteilnehmerinnen und kollidierten in der Folge miteinander. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Sie trug keinen Helm. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei Eisenach aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Pkw-Fahrerin eingeleitet. (mwi)

