Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall verdunkelt Tankstelle

Ilmenau (ots)

Heute Morgen, gegen 05.20 Uhr, verunfallte ein 23-Jähriger mit seine Mazda auf der L1140 am Ortseingang von Ilmenau (sog. Grenzhammer). Aus bislang noch zu ermittelnden Umständen kollidierte der Fahrer mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Stromkasten sowie einem Verkehrsschild. Der Fahrer blieb unverletzt. Die angrenzende Tankstelle konnte aufgrund des dadurch fehlenden Stroms nicht in Betrieb genommen werden. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. (mwi)

