Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer schwer verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha)) (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein Radfahrer in Waltershausen schwer verletzt. Der 69-Jährige befuhr gegen 14.00 Uhr die Tiergartenstraße in Richtung Arndtstraße und übersah einen bevorrechtigten VW (m/77). Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. (ah)

