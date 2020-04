Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in zwei Keller - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern wurde in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhaus in der Margarethenstraße eingebrochen. Der Täter drang auf unbekannte Art und Weise in das Haus ein und entwendete nach aktuellem Ermittlungsstand zumindest eine Bohrmaschine im Wert von ca. 100 Euro. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Tatzeit kann auf den 02.04.2020 bis zum gestrigen Tag eingegrenzt werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0082013/2020 entgegen genommen. (mwi)

