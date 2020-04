Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Student hantiert mit Softair-Waffe

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 13.45 Uhr, kam die Polizei am Homburger Platz zum Einsatz. Auslöser war ein 24-jähriger Student, der mit einer Softair-Waffe in Richtung von Personen schoss. Dabei ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Die Polizei suchte den Täter an seiner Wohnanschrift auf und stellte bei ihm die Waffe und Betäubungsmittel fest. Beides wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mwi)

