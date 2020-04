LPI-GTH: Die LPI Gotha wünscht Frohe Ostern

Landespolizeiinspektion Gotha

Sonnige Osterfeiertage stehen uns bevor. Das Bedürfnis nach Aktivitäten an der frischen Luft und nach sozialer Nähe ist groß. Dennoch bittet die LPI Gotha um Einhaltung der aktuellen "Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur weiteren Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2".

Die LPI Gotha wird verstärkt mit Präsenzstreifen im Schutzbereich wahrzunehmen sein. Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden erfolgen Kontrollen zur Einhaltung der Verordnung. Alle Bürgerinnen und Bürger sind in der aktuellen Situation gefragt, die erlassenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eigenverantwortlich mitzutragen.

Trotz stark reduzierten Verkehrsaufkommens bittet die LPI Gotha um verantwortungsvolle und rücksichtsvolle Teilnahme am Straßenverkehr. Leider mussten wir in den letzten Tagen zum Teil gravierende Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit feststellen. Geschwindigkeitsmessungen werden deshalb punktuell durchgeführt. Um Kollisionen mit gestressten Osterhasen zu vermeiden, wird am Sonntag um besondere Rücksicht im Straßenverkehr gebeten.

Bitte informieren Sie sich eingehend, was im Rahmen der Verordnung gestattet ist, sodass ein Einsatz der Polizei nicht nötig ist. Die LPI Gotha wünscht entspannte und erholsame Feiertage im engen Kreis und nur angenehme Osterüberraschungen. Ihre Polizei aus Gotha, Ilmenau und Eisenach, die auch an den Feiertagen für Ihre Sicherheit sorgt. (ah)

