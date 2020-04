Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw fährt gegen Hauswand

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14.25 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die Nonnengasse in Richtung Untere Predigergasse. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. An der Hauswand entstand entsprechender Sachschaden. (mwi)

