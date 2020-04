Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung beim Einkaufen

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, gerieten in einem Einkaufsmarkt in der Oststraße in Gotha zwei Kunden miteinander in Streit. In dessen Verlauf schob ein 55-jähriger Mann seinen Einkaufskorb gegen den einer 60-jährigen Frau. Diese wurde dabei leicht verletzt. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (ah)

