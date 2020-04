Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter vom Fahrraddiebstahl gestellt - Fahrrad zurückgeben

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstagmittag wurde in der Eberstädter Straße in Sonneborn auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes ein Fahrrad gestohlen. Das Rad lehnte hierbei ungesichert an der Überdachung der Einkaufskörbe. Der Täter, ein 31-jähriger Mann, nutze die Gelegenheit, entwendete das Gefährt und fuhr damit nach Hause. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet. der den Täter kannte. Durch sofort einsetzende Ermittlungen der Polizei Gotha wurde der Täter kurze Zeit später festgestellt und das gestohlene Fahrrad aufgefunden. Das Fahrrad konnte dem Geschädigten kurze Zeit später wieder zurückgegeben werden. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiter konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorliegt. (mwi)

