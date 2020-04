Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das umfriedete Grundstück einer Firma für Orthopädietechnik Am Ziddelrasen in Treffurt . Die Täter entwendeten hierbei dort gelagerte Zaunteile. Die Zaunrolle und mehrere Zaunpfeiler wurden wahrscheinlich mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert. Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer kann Angaben zum verdächtigen Personen und Fahrzeugen im betreffenden Bereich machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eisenach unter 03691 261-124 und der Hinweisnummer 0080815/2020. (mwi)

