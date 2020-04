Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrradkeller - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Montagnachmittag, 17:00 Uhr bis Dienstagnachmittag, 15:30 Uhr kam es in der Waldstraße in Ilmenau zu einem Kellereinbruch. Die Täter drangen auf bislang ungeklärte Art und Weise in den Fahrradkeller des Hauses ein und entwendeten ein hochwertiges Mountainbike. Das Fahrrad war noch mittels Schlosses an anderen Rädern angeschlossen. Es handelt sich um ein blaues MTB der Marke Cannodale, Typ Habit Carbon, vollgefedert, Reifengröße 27,5 Zoll, im Wert von ca. 4.000 Euro. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden durch die Polizei Arnstadt-Ilmenau aufgenommen.

Wer kann Angaben zur Tat und dem Verbleib des gestohlenen Fahrrads machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Arnstadt-Ilmenau unter 03677 601-124 und der Hinweisnummer 0080992/2020. (mwi)

