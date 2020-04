Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind angefahren

Eisenach (ots)

Gestern Abend befuhr eine 63-Jährige mit ihrem KIA die Oppenheimstraße. An der Ecke Christianstraße kam ein 13-Jähriger von rechts mit dem Fahrrad angefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Junge leicht verletzt wurde. Er wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht und konnte am Abend wieder nach Hause entlassen werden. (ah)

