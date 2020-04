Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung in Firma für Metallbau

Eisenach (ots)

Heute Morgen kam es in einer Firma für Metallbau im Eichrodter Weg zu Funkenflug und einer Rauchentwicklung an einer Zuschnittmaschine. Bei eigenständigen Löscharbeiten erlitt ein 33-jähriger Mitarbeiter vermutlich eine Rauchgasintoxikation. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer kurze Zeit später vollständig. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell