Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randale im Schwimmbad- Zeugen gesucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt zum Schwimmbad in Friedrichroda. Dabei beschädigten sie das Eingangstor. Sie betraten das Gelände, zerstörten eine Bank und warfen einen Tisch in das Schwimmbecken. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0079803/2020 entgegen. (ah)

