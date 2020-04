Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann versucht Wohnwagen aufzuhebeln und wird von der Polizei festgestellt

Eisenach (ots)

Gestern Abend stellte die Polizei in der Schlachthofstraße einen Mann fest, der sich an einem alten Wohnwagen zu schaffen machte. Wie sich heraus stellte, versuchte der 42-Jährige, den Wagen aufzuhebeln. Er hatte geringe Mengen an Cannabis dabei. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

