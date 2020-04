Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Gotha (ots)

Eine 76-Jährige wurde vergangenen Freitag von einem Unbekannten angerufen, der vorgab, "Oberstkommissar" zu sein. Er versuchte die Seniorin nach Vermögenswerten und ihrer Wohnsituation auszufragen. Angeblich hätte in der Nähe ein Einbruch einer rumänischen Einbrecherbande stattgefunden, wobei zwei Täter festgenommen wurden, einer jedoch noch flüchtig sei. Die Angerufene blieb ungläubig und der Betrüger legte auf. Sie informierte sofort die Polizei. Polizeibeamte rufen nie bei der Bevölkerung an und erkundigen sich über Vermögenswerte oder Wohnsituationen. Im Zweifel legen Sie bitte auf und wählen den Notruf oder rufen sie die zuständige Polizeidienststelle an. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, weil sie vermutlich wieder mit dem Betrüger verbunden werden. (ah)

