Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche in Hörselgau - Zeugen gesucht

Hörselgau (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag brachen Unbekannte in Kellerräume von vier Wohnblöcken in der Straße des Friedens ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden eine Makita Bohrmaschine mit Zubehörkoffer und eine Drohne entwendet. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0079271/2020 entgegengenommen. (ah)

