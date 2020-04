Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Eschenbergen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück in der Hauptstraße und entwendeten einen Motorroller sowie zwei Vogelhäuschen. Bei dem Roller handelt es sich um einen Kymco in der Farbe Rot im Wert von ca. 1000 Euro. Die Polizei Gotha sucht Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0079105/2020. (ah)

