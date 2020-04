Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach mehreren Bränden

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Freitagabend brannte zunächst ein Schuppen auf einem unbewohnten Grundstück zwischen Ilmenau-Roda und Elgersburg. Dessen Dachstuhl wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden wird vorläufig auf 2000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt wegen Brandstiftung. Samstagnachmittag brannte in der Nähe des Sportplatzes eine Ödfläche in einer Ausdehnung von zirka 8 x 5 Metern. Die Brandursache hier ist unklar. Hinweise auf strafbares Handeln liegen bisher nicht vor. Ebenfalls am Samstag, gegen 18:00 Uhr, brannte in einer Gartenanlage in der Jägerstraße ein Geräteschuppen. Aufgrund dessen Baufälligkeit wird der Sachschaden jedoch als gering eingeschätzt. Auch in diesem Fall wird von Brandstiftung ausgegangen. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, zu richten. (aha)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell