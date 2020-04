Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Kellereinbruch gestört - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht, gegen 02:30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass gerade zwei unbekannte männliche Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Buchenstraße Kellerabteile aufbrechen würden. Trotz sofortigen Polizeieinsatzes konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Die unbekannten Täter sollen zirka 1,90 groß, schlank und zirka 25 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen schwarze Oberbekleidung mit Kapuze und graue Hosen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0079054/2020. (aha)

