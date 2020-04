Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb lässt Beute zurück - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, passierte ein unbekannter Mann mit leerem Einkaufswagen den Kassenbereich eines Baumarktes in der Bücheloher Straße. Dennoch schlug die Diebstahlwarnanlage an. Eine Mitarbeiterin wollte daraufhin den Rucksack des unbekannten Mannes prüfen. Dieser übergab ihr den Rucksack und flüchtete. Im Rucksack befanden sich Waren im Wert von zirka 100,- Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0078757/2020. (aha)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell