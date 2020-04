Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer vernichtet Gartenhütte

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 15:35 Uhr kam es in einer Gartenanlage, im Bereich Salzgitter Straße, zu einem Brandfall in einer Gartenhütte. Die Gartenhütte wurde dabei zerstört. Der Schaden wurde auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr Gotha war mit dem Löschzug vor Ort und konnte das Feuer ablöschen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu Fahrzeugen und Personen machen können. Hinweise bitte unter Bearbeitungsnummer: 0078484/2020. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell