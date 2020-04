Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Roller ohne Versicherung

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr fielen den Beamten der Polizei Gotha, in Gotha, Puschkinallee ein 47jähriger Mann auf einem E-Roller auf. Da der E-Roller schneller als 6 km7h fährt, hätte er versichert sein müssen. Dies hat der Fahrer leider versäumt. Vor Ort wurde eine Anzeige aufgenommen. (as)

