Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Gotha, Fichtestraße. Ein 32jähriger Opelfahrer musste den Feuerwehrlöschzug der Stadt Gotha passieren lassen und bremste. Eine 62jährige Mercedesfahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. Im PKW Opel wurde ein 10jähriges Mädchen leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf ca. 6.000,- Euro geschätzt. (as)

