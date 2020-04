Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich am Samstagfrüh zwischen 02.00 Uhr und 03:30 Uhr wurde in Gotha, in der Herbstleber Straße mehrere Keller aufgebrochen. Insgesamt wurden 7 Mehrfamilienhäuser aufgesucht. In zwei Mehrfamilienhäusern wurden insgesamt 12 Keller aufgebrochen. Hier wurden Fahrradteile, ein Fahrrad, div. Elektrowerkzeige und weitere Dinge entwendet. Das Beutegut wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0078662/2020 (as)

