Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Nottleben (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde in Nottleben in eine Palettenfirma eingebrochen. Im Bereich des Bürokomplexes wurden ein Fensterrollo und zwei Eingangstüren aufgebrochen. Der Einbrecher entwendete Bargeld und ein Laptop. Der Sachschaden wurde vor Ort auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bitten um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer 0078682/2020. (as)

