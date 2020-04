Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlichter wurde geschlagen

Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr kam es in Gotha Von-Zach-Straße zu einem lautstarken Zwiegespräch zwischen einer 35jährigen Frau und einem 32jährigen Mann. Ein weiterer 32jähriger Mann wollte schlichtend eingreifen und wurde von dem streitenden Mann ins Gesicht geschlagen. Seine Verletzungen waren letztlich so stark, dass er nach Erfurt in eine Augenklinik verbracht werden musste. Die Polizei nahm vor Ort die Anzeige auf. (as)

