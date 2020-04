Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger übersehen

Ilmenau (ots)

Heute Vormittag wurde ein 72-jähriger Fußgänger in Ilmenau leicht verletzt. Eine 57-Jährige übersah den Senior beim Rückwärtsfahren in der Weimarer Straße, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell