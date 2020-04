Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ruhige Einsatzlage

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

Seit Beginn der Quarantäne-Maßnahmen leistet die Landespolizeiinspektion Gotha dem Landratsamt Ilm-Kreis Vollzugshilfe. Zur Umsetzung und Einhaltung der Allgemeinverfügung sind Polizeikräfte im Zusammenwirken mit Feuerwehr- und Rettungskräften an der Übergabestelle am Sportplatz und im Umfeld der Ortslage Neustadt im Einsatz. Bislang wurden bei den polizeilichen Kontrolltätigkeiten keine Verstöße in Neustadt a.R. festgestellt. Nach Einschätzung der Polizei geht die betroffene Bevölkerung mit hoher Akzeptanz und Verantwortung mit der Situation um. Der Leiter der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Polizeioberrat Jörg Bürger richtet sich in diesem Zusammenhang mit einem persönlicher Dank an die Bevölkerung, welche die gesamten Maßnahmen mit einem entsprechenden positiven Verhalten tolerieren und aktiv unterstützen. Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften verläuft reibungslos. (ah)

