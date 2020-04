Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

Eisenach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.04.2020, 17.30 Uhr bis Freitag, 03.04.2020, 09.15 Uhr wurde in einer Gartenanlage in der Schlachthofstraße in zwei Gartenlauben eingebrochen. Eine Heckenschere der Marke Mantis mit drei Akkus wurde gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0078274/2020 entgegen. (as)

