Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden durch Einbruch - Zeugen gesucht

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, 03.04.2020, gegen 05.00 Uhr zerstörte ein Unbekannter an einer Gaststätte in der Straße "Zum Hirtenberg" zwei Glasscheiben, gelangte so in den Gastraum und verließ ihn ohne Beute wieder. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0077984/2020 entgegen. (as)

