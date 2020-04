Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2020, befuhr gegen 19.00 Uhr eine 37-jährige Skoda-Fahrerin die Kreisstraße 61 von Altenfeld in Richtung Kahlert. In einer Linkskurve kam ihr ein mittig fahrender Lkw entgegen. Die 37-Jährige musste nach rechts ausweichen. Dabei geriet sie in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Skoda entstanden Sachschäden. Der unbekannte Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Altenfeld fort. Nähere Angaben zum Lkw liegen nicht vor. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Angaben zum flüchtigen Lkw machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0077819/2020 entgegen. (as)

