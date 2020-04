Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aggressiver Ladendieb kehrt zurück

Ilmenau (ots)

In einem Einkaufscenter am Mühltor wurde gestern Nachmittag ein Ladendieb (19 Jahre, irakisch) vom Sicherheitspersonal beobachtet, wie er mit einer unbezahlten Schachtel Zigaretten den Markt verlassen wollte. Beim Ansprechen drängte der Täter eine Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete. Es wurde niemand verletzt. Kurz darauf kehrte er zurück, um seinen zurückgelassenen Rucksack an sich zu nehmen. Durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte der Täter festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Wie weiterhin bekannt wurde, lag gegen den Täter ein Hausverbot vor. Zudem bedrohte er verbal das Sicherheitspersonal, als er festgehalten wurde. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

