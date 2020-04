Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall nach Überholmanöver

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gestern Nachmittag den Lohmühlenweg in Richtung der Rudolstädter Straße. Nach dem Überholen eines Radfahrers fuhr er in eine Linkskurve ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda. Der Lkw-Fahrer und der 39-jährige Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Unfallschäden belaufen sich auf insgesamt 16.000 Euro. (as)

