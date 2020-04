Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streitigkeit endet mit Körperverletzungen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Vormittag kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Eisenacher Landstraße zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Eritreern. Die Auseinandersetzung mündete in einer wechselseitigen einfachen Körperverletzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 29-Jährigen. Der 26-Jährige musste für kurze Zeit in Unterbindungsgewahrsam genommen werden.Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell