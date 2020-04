Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad vor Bankfiliale gestohlen - Zeugenaufruf

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, wurde vor einer Bankfiliale in der Schulgasse ein Fahrrad gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Das Schloss wurde auf unbekannte Art und Weise geöffnet und zusammen mit dem Fahrrad entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und 19.33 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0077742/2020 entgegen. (as)

