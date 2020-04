Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei illegaler Müllentsorgung erwischt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag, 31.03.2020, entsorgte ein 52-Jähriger am Zufahrtsweg zum Lutzberg zwischen Gerstungen und Oberellen Abfälle von Gipskartonplatten. Dabei wurde er von einem Polizeibeamten bemerkt, der in der Nähe eine andere Anzeige aufnahm. Neben der Aufforderung, die Abfälle sachgerecht zu entsorgen, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen. Derartige Verstöße kann das Landratsamt des Wartburgkreises mit einem empfindlich hohen Bußgeld ahnden. (as)

