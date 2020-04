Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Kellereinbruch

Gotha (ots)

Bei einem Einbruch in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Leesenstraße wurden zwei Elektrowerkzeuge, ein Maulschlüssel-Set und eine Modelleisenbahn entwendet. Der Wert der Gegenstände beträgt über eintausend Euro. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise im Zeitraum von Dienstag, 31.03.2020, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2020, 18.30 Uhr Zutritt zum Kellerbereich. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0076948/2020 entgegen genommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell