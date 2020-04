Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladegerät bei Kellereinbruch erbeutet - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Tambuchstraße wurden zwei Kellerverschläge aufgebrochen und eine Universal-Ladestation im Wert von 200 Euro gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 29.04.2020, und Mittwoch, 01.04.2020, 07.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0076909/2020 entgegen. (as)

